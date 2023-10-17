Флагманский седан Geely Galaxy E8 готовится к старту продаж

Новая электрическая четырехдверка получила нетипичную для остальных моделей компании внешность, а в салоне установили гигантский дисплей.

© Geely

В начале текущего года холдинг Geely Auto анонсировал новую серию Galaxy, созданную исключительно для электрифицированных моделей. Первенцем стал гибридный кроссовер L7, унифицированный с «традиционным» Geely Boyue второго поколения (у нас предшественник зовется Atlas Pro). Затем к паркетнику присоединился гибридный же седан Galaxy L6 – это уже оригинальный автомобиль, не имеющий аналогов среди остальной продукции Джили. А скоро клиентам предложат третью модель – флагманскую четырехдверку Galaxy E8. На фото минпрома КНР «восьмерка» засветилась еще в августе, теперь же сам производитель поделился фирменными изображениями.

Флагман представляет собой электромобиль, он «вырос» из концепта Galaxy Light, который показали в рамках анонса новой линейки. От предвестника серийный седан унаследовал головную оптику необычной формы, агрессивный передний бампер, оформленные в виде единой плашки задние фонари, крупные колеса и безрамочные двери. Правда, у товарного Galaxy E8 двери, судя по всему, с классическими петлями: у шоу-кара передние открывались вверх, а задние распахивались против хода движения. Зато сохранили светящийся нос: в передний бампер встроено множество диодов, они могут приветствовать владельца электрокара или просто «переливаться».

Главные фишки в салоне – штурвал вместо традиционного руля и единый дисплей во всю ширину передней панели (экран – с разрешением 8K).

В основе Geely Galaxy E8 лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), тогда как Galaxy L6 и Galaxy L7 построены на «тележке» E-CMA (разновидность CMA, Compact Modular Architecture). Длина флагманской четырехдверки равна 5010 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 2925 мм. Таким образом, по своим габаритам E8 сопоставим с к электроседаном Exeed Sterra ES/Exlantix E03. Объявлено, что коэффициент аэродинамического сопротивления Cd составляет всего 0,199.

Geely

Про технику сама Geely еще не рассказала. В документах минпрома для Geely Galaxy E8 был заявлен один электродвигатель мощностью 272 л.с. Впрочем, не исключено, что седан предложат с двухмоторной установкой, то есть с полным приводом.