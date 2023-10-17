СМИ узнали цену обновленной Hyundai Sonata в Казахстане

Журналисты узнали стоимость обновленной Hyundai Sonata в Казахстане. Всего покупателям предложили шесть различных комплектаций, но силовая установка при этом одна. Привод — только передний, хотя ранее говорили о выходе [полноприводной версии](https://motor.ru/news/hyundai-sonata-awd-31-08-2023.htm). Как выяснила редакция Quto.ru, базовая комплектация на рынке Казахстана обойдется почти в 14 миллионов тенге или в 2,9 миллиона рублей.

По данным журналистов, в Казахстане седан доступен с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 191 лошадиная сила и восьмидиапазонным автоматом.

Базовая комплектация оснащается камерой заднего вида, подогревами всех сидений и системой курсовой устойчивости — в первую очередь, эта версия рассчитана на владельцев сервисов такси. Топовая версия обойдется более чем на миллион рублей дороже.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Ожидается, что новинка в ближайшем будущем появится и на российском рынке путем «серого» импорта.