В России появятся новые модели авто от бренда FAW

В 2024 году китайский производитель автомобилей FAW намерен вывести на российский рынок еще три новинки. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«По нашим прогнозам, доля продукции китайских автопроизводителей на российском рынке продолжит увеличиваться. Компания FAW планирует и дальше развиваться в сегментах кроссоверов и седанов, которые являются самыми перспективными на авторынке РФ», — отметил директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский.

С января по сентябрь 2023 года дилеры FAW продали в России 7,1 тыс. легковых автомобилей, что в 3,2 раза превышает аналогичный показатель 2022 года. Самым популярным стали кроссоверы Bestune T99, T77 и T55, на долю которых пришлось 71% продаж. До конца этого года FAW планирует продать в России 8,5 тыс. машин. При этом компания продолжит развивать дилерскую сеть: уже в ближайшее время количество дилерских центров может вырасти со 135 до 150.