ЕС планирует ужесточить правила вождения для пожилых водителей

Европейский союз запланировал масштабную реформу водительских прав для тотального снижения аварийности, частью которой станет введение ограничений для пожилых водителей. Об этом пишет Quto.

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В частности законопроект предусматривает, что срок действия водительского удостоверения будет зависеть от возраста автомобилиста. При достижении гражданином ЕС 60 лет права будут действительны семь лет, после 70-летия — пять, а с 80 — два года.

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Если срок действия истек, документ будет необходимо продлить. Для этого пожилому водителю предстоит пройти медицинские обследования, включая психологические тесты, которые подтвердят, что он может безопасно водить транспорт. Такое обследование стоит от 70 до 200 евро, отмечает издание.

При этом пока нет точных данных о том, как именно будет проходить процедура продления водительского удостоверения по новым правилам, и нужно ли будет сдавать экзамен на право управления автомобилем.

Эксперты назвали инициативу логичной, так как сейчас законодательство 19 из 27 стран ЕС предусматривает отдельные тесты для пожилых людей. В Португалии медицинские осмотры обязательны после достижения человеком 50, в Литве — после 55, а в Латвии, Люксембурге, Чехии и Венгрии — после 60 лет. Эстония, Греция, Хорватия, Словакия и Испания проводят медосмоторы для тех, кто старше 65 лет.

По достижении 70 лет водительские способности проверяют в Дании, Финляндии, Великобритании, Ирландии, Италии, на Мальте и в Словении. В Нидерландах и Швейцарии обязательное тестирование проводится после 75, а в Норвегии — после 80 лет.

При этом в Германии в обмен на отказ от прав пожилым людям выдается специальный проездной — Deutschlandticket, который позволяет пользоваться любым общественным транспортом.

Отметим, что с 1 апреля следующего года водители с иностранными правами, проживающие постоянно в России, должны будут получить российские водительские удостоверения. Водители легковых автомобилей и мотоциклов должны будут сдать только теоретическую часть экзамена, подготовиться к которой можно самостоятельно. Для водителей грузовиков и автобусов необходимо пройти полную программу обучения и сдать экзамены по теории и практике.