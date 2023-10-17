Сломавшийся терминал оплаты выезда парализовал движение в "Москва-Сити"

В столице на выезде из делового центра «Москвы-Сити» образовалась пробка из автомобилей такси. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва с огоньком», который также опубликовал видео инцидента.

На видео десятки машин такси стоят на территории делового центра. Кроме того, в очереди есть один автомобиль «Газель» и несколько частных машин. На кадрах видно, что некоторые таксисты разворачиваются и ищут пути объезда. О том, ликвидирован сбой или нет, не сообщается.