Новый кроссовер Jaecoo J7 появился у российских дилеров

Кроссовер Jaecoo J7 официально представили в Москве в конце сентября, тогда же начался приём заказов на новинку. А теперь машины появились в наличии в автосалонах марки.

Jaecoo — это новый бренд, созданный компанией Chery для экспортных рынков. Первой моделью марки стал кроссовер Jaecoo J7, который базируется на платформе модели Chery Tiggo 7 Pro, но имеет свой дизайн в оригинальном стиле.

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Кроссовер оснащён бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра (186 л. с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag. Привод — передний или полный, с муфтой подключения задней оси.

Базовый переднеприводный Jaecoo J7 стоит 3 340 000 рублей. Оснащение хорошее: шесть подушек безопасности, обогрев всех сидений, водительское кресло с электрорегулировками и обогревом, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного» днища, бесключевой доступ, круиз-контроль, 18-дюймовые колёса. Доплата за полный привод — 270 тысяч рублей.

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