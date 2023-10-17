Toyota показала концепт электромобиля-трансформера

Компания Toyota показала фотографии электрического концепта-трансформера. Необычная новинка, по задумке разработчиков, представляет собой скорее платформу для различных целей, которую можно модифицировать по необходимости. Так, электрокар может быть кемпером для семейных путешествий или коммерческим фургоном для перевозки грузов. Дебют новинки намечен на Токийскую выставку Japan Mobility Show, которая откроется 26 октября.

© Toyota

«Кубический» электрокар Toyota получил название Kayoibako. Одна из особенностей дизайна — необычная линия остекления. В задней части кузова узкие вытянутые окошки проходят почти под самой крышей, а передние плавно перетекают в лобовое стекло.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Главная особенность концепта — его многофункциональность. В салоне автомобиля можно разместить пассажирские кресла и превратить его в небольшой автобус, полностью убрать все посадочные места и превратить Kayoibako в грузовичок, и даже использовать его как мобильный фудтрак.