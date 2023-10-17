Кассационный суд разъяснил, как наказывать пассажиров за аварию

Третий кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиальное разъяснение: нельзя наказывать по повышенным ставкам пассажира, неудачно открывшего дверь автомобиля на парковке в Москве или Санкт-Петербурге, где действуют повышенные штрафы за нарушение правил стоянки. Красная цена нарушению - пятьсот рублей, а не несколько тысяч. При этом водитель за неосторожные действия пассажира не отвечает.

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В свежем обзоре судебной практики кассационная инстанция привела в качестве примера историю жительницы Северной столицы, некой гражданки Д. Она была оштрафована за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. При этом ей вменили тот пункт статьи КоАП, которая наказывает жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Санкции составляют несколько тысяч рублей.

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Как рассказывают в суде, женщина, "являясь пассажиром автомобиля, не убедившись в безопасности, открыла дверь транспортного средства, чем создала препятствие для других участников дорожного движения, что привело к дорожно-транспортному происшествию с другим транспортным средством".

В общем, житейская и очень неприятная для тех, кто проезжал мимо, история. Конечно же, женщине стоило быть внимательней. И кассационный суд согласился с тем, что пассажиры в таких случаях должны нести ответственность.

"Основные обязанности пассажиров установлены пунктами 5.1 - 5.2 Правил дорожного движения, связаны с посадкой в транспортное средство, высадкой из него и проездом в нем, - сказано в постановлении Третьего кассационного суда общей юрисдикции. - В соответствии с пунктом 5.1 Правил, если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения".

Но - и это крайне важно - повышенные столичные ставки распространяются только на водителей.

"Субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является водитель транспортного средства, нарушивший правила остановки или стоянки транспортных средств, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге", - подчеркнул кассационный суд.

Поэтому действия пассажира были переквалифицированы на тот пункт, который предусматривает штраф в пятьсот рублей.

При этом, как подчеркивают эксперты, водитель пострадавшего автомобиля вправе предъявить женщине иск о компенсации ущерба. В какую бы копеечку ни влетел ремонт, дама должна возместить.

Надо сказать, по авариям на парковках давно сформирована обширная практика. Но чаще всего, конечно, ответ держат не пассажиры, а водители, покинувшие место происшествия. Если водитель зацепил стоящий автомобиль, то единственный вариант избежать более серьезных проблем - дождаться хозяина поцарапанной жертвы. Иначе можно надолго оказаться в пешеходах.

Например, недавно в Курской области лишили прав девушку, которая торопилась на работу и даже оставила свой автомобиль на месте аварии. Но это ее не спасло от наказания.

"Установлено, что 18 июля 2023 года в утреннее время на ул. Коминтерна г. Железногорска водитель, управляя транспортным средством "Форд Куга", допустила наезд на припаркованное транспортное средство, - рассказывают в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. - Остановившись и включив знак аварийной остановки, девушка попыталась найти собственника поврежденного автомобиля. Поскольку это сделать ей не удалось, она оставила свой автомобиль и уехала на такси на работу. Позже девушка вернулась к месту происшествия и отогнала свой автомобиль. На следующий день владелец поврежденного транспортного средства обнаружил на нем механические повреждения и вызвал сотрудников ДПС".

В судебном заседании гражданка свою вину признала, пояснив, что умысла на оставление места аварии у нее не было, она хотела лишь найти собственника поврежденного автомобиля для оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД.