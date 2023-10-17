В сети появился ролик с 230-сильной модификацией Lada Vesta

В YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть модификацию Lada Vesta с турбокомплектом и мощностью в 230 л.с. Модификацию продемонстрировали на YouTube-канале RCI News.

Отмечается, что над Vesta поработали специалисты из Самары. Оснащённую 1,8-литровым мотором ВАЗ-21179 Vesta дополнительно модифицировали турбокомплектом Turbo-Stels St1/Gen3 от Kviring Lada Turbo. Чтобы выжать из машины максимум, давление наддува увеличили до 0,8 бар (обычно в подобных модификациях оно составляет 0,6-0,7 бар), что позволило получить дополнительные 20 л.с. В итоге Vesta разгоняется до 100 км/ч всего за 6,5-7 секунд. Это почти в два раза быстрее, чем разгон заводской Lada Vesta Sportline.

Впрочем, в модификации не обошлось без определённых проблем. Крутящий момент автомобиля составил 300 Н·м, что превысило возможности 5-ступенчатой КПП. В реальных условиях такая коробка передач вряд ли сможет выдержать нагрузки от подобной мощности.