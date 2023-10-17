В Сети засветился электрический универсал Audi A6 Avant E-Tron

Рост рынка внедорожников и кроссоверов за последние 20 лет снизил продажи универсалов, что привело к тому, что некоторые автопроизводители вообще отказались от этого типа кузова. А переход на электромобили нового поколения, построенные на специализированных платформах электромобилей, может показаться удобной возможностью навсегда уничтожить универсалы.

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Но Audi видит это не так. Компания занимается производством седанов с квадратной спинкой с 1966 года, когда она представила Super 90 Variant, а Avants, как сейчас называют универсалы Audi, стали частью ДНК фирмы и никуда не денутся.

Эти последние шпионские снимки дают еще один шанс увидеть прототип предстоящего A6 Avant e-tron, который проходит испытания до того, как серийный автомобиль появится на рынке в следующем году. Хотя Audi также предложит седан – на самом деле спортивный лифтбек – именно форму кузова универсала Audi решила использовать при предварительном просмотре всей линейки A6 EV с концептом A6 Avant e-tron в 2022 году.

Оба автомобиля основаны на одной и той же платформе PPE, которая лежит в основе внедорожника Audi Q6 e-tron и его двоюродного брата Porsche Macan EV. Audi планирует предложить как одно-, так и двухмоторную версию A6, причем последняя получит ту же мощность в 375 л.с., обещанную для базового Q6.

Во время кратковременных ускорений эта мощность увеличивается до 396 л.с., но покупателям, желающим большей скорости, придется обратить внимание на S6 или RS6 e-tron. Судя по опубликованным данным SQ6, мощность S6 должна составлять 483 л.с. или 510 л.с. при форсировании, а RS6 выдает целых 805 л.с. Аккумулятор емкостью 100 кВтч под полом должен обеспечивать запас хода около 700 км в обычных моделях.

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