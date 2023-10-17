Оставленный на дороге Volkswagen отремонтировали и угнали

В Калининградской области у местного жителя угнали автомобиль Volkswagen, оставленный на дороге из-за неисправности. Угонщик смог починить сломавшуюся машину, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

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Угон произошел в поселке Львовское. Автовладелец сообщил полицейским, что не смог отремонтировать или отбуксировать сломавшийся автомобиль, а поэтому оставил его на дороге и наутро не обнаружил. Позднее машину нашли на проселочной дороге недалеко от поселка.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее несудимого 33-летнего местного жителя. Он пояснил, что смог починить транспортное средство и некоторое время катался по посёлку и окрестностям», — отмечается в сообщении полиции.