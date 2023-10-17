В США могут закрыть завод, выпускающий самый продаваемый автомобиль в стране

Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности (UAW) уже больше месяца бастует и грозится закрыть комплекс заводов Rouge, на котором производят самые продаваемые автомобили в США — Ford F-150 и F-150 Lightning. Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что исполнительный председатель компании Ford Билл Форд призвал UAW прекратить забастовку, заявив, что профсоюз наносит вред «десяткам тысяч американцев» и подвергает риску всю американскую автомобильную промышленность. Он напомнил, что два десятилетия назад Rouge уже хотели закрыть, считая, что «это просто ржавеющий пережиток другой эпохи», но его руководство отказалось и превратило его в «жемчужину компании», на которой производятся F-150 и F-150 Lightning.

По словам Форда, закрытие завода ставит под угрозу не только будущее Ford, но и всей американской промышленности, поскольку она перестанет быть способной конкурировать с другими, а также многие американцы потеряют работу.