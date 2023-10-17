Погодный апокалипсис: Нижний Новгород борется с последствиями первого снегопада

Казалось бы, до настоящей зимы в центральной части России еще далеко. Автомобилисты не торопятся «переобуваться», температура стабильно держится выше нулевой отметки. Тем неожиданнее для жителей Нижнего Новгорода и области стал обрушившийся во вторник снегопад, сопровождавшийся ураганным ветром с порывами до 30 метров в секунду.

Он вызвал огромные пробки на дорогах, многочисленные аварии, задержку рейсов в аэропорту и отключение светофоров. Жертвами стихии стали и припаркованные автомобили, на которые упали деревья. На затопленных улицах работают коммунальщики, наблюдаются сбои в движении общественного транспорта.

Последствия снегопада в Нижнем Новгороде

Запредельная стоимость за перемещение по городу зафиксирована в такси: за поездку на 15 км просят до 2,5 тыс. рублей.

На борьбу с последствиями снегопада вышли 160 единиц техники.