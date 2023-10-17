Livan может начать выпуск автомобилей в России

Компания, реорганизованная из Lifan, рассматривает вариант локализации производства на территории России. Об этом на презентации двух новых моделей Livan для рынка РФ заявил исполнительный директор "Ливэн моторс рус" Кун Шуай. Он сообщил, что в настоящее время российской командой бренда ведётся активная работа по этому вопросу, но пока никаких конкретных решений не принято - всё на стадии обсуждения.

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На презентации Livan были представлены седан S6 Pro и кроссовер X6 Pro. Первая модель является перелицованной версией Geely Emgrand L 2022 модельного года, в основе "паркетника" лежит Geely Emgrand X7. "РГ" публиковала подробности о новинках и цены на них .

Интересный момент в случае с преемственностью кроссовера. Казалось бы, должно быть так: сначала дебютирует модель материнской марки (в данном случае Geely), а после очередного рестайлинга, который у китайцев происходит с завидной регулярностью, всё достаётся бренду, так скажем, второго эшелона, ну или просто - молодому бренду. Здесь же произошло всё наоборот: Geely Vision X6 получил "фейс" в стиле Livan X6 Pro.