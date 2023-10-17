Турция начала проверки машин с российскими и украинскими номерами
Дорожная жандармерия Турции начала сплошные проверки транспортных средств с российскими и украинскими номерами. Об этом пишет Gazeta Alanya со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе отметили, что многие российские и украинские релоканты приехали в 2022 году на своих автомобилях.
В настоящее время истек срок законного передвижения таких машин по территории страны.
В общей сложности только в Алании были наложены штрафы на 71 автомобиль из РФ и Украины. Общая сумма взысканий составила 105 тысяч лир (около 368 000 рублей).
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