Камеры автобусов начали фиксировать нарушения на дорогах в Бишкеке

В Бишкеке нарушителей правил дорожного движения начали фиксировать камеры муниципальных автобусов. Все материалы обрабатываются и передаются инспекторам дорожного движения, передает корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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Флеш-карты с видео водители автобусов после смены отдают сотрудникам мэрии. В среднем камера регистрирует около 60 нарушений в день, в основном это пересечение выделенной полосы. Штраф – тысяча сомов (почти столько же в рублях).

«Если за парковку, например, считать, то по оплате с 70-процентной скидкой 20 тысяч сомов может заработать один автобус», – рассказал замдиректора департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Бишкека Алмаз Алымбеков.

Один из самых проблемных дорожных участков Бишкека – въезд на рынок «Дордой». Стоянок мало, поэтому водители паркуются в неположенных местах. Но скоро ситуация изменится. На этой неделе до рынка запустили муниципальный автобус. Камера в общественном транспорте будет фиксировать всех нарушителей.

Видеорегистраторами снабдили 300 автобусов, в основном те, что ездят по окраинам города, там, где нет уличных камер. Сейчас мэрия вместе с дорожными службами разрабатывает новую систему обработки видеоматериалов из автобусов.

«Мы планируем установить в камеры функцию онлайн-наблюдениея. Видеорегистраторы подключим к базе через интернет, и наши инспекторы будут наблюдать за всем происходящим в режиме реального времени. Это позволит оперативнее реагировать на происшествия», – рассказал руководитель пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Кыргызской Республики Тилек Исаев.