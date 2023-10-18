Nissan решил вернуться в Казахстан

Компания Nissan возобновит продажи автомобилей в Казахстане. Автопроизводитель ранее уже был представлен на территории страны, но тогда представительство курировал российский офис бренда. Теперь Ниссан решил снова открыть казахское подразделение, однако теперь оно будет передано филиалу, которое отвечает за развитие марки на Ближнем Востоке.

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Казахское подразделение откроется под именем Orbis Auto. Как сообщили представители пресс-службы порталу Quto.ru, после возобновления продаж компания намерена существенно расширить модельный ряд. Так, в Казахстане будут доступны автомобили с домашнего японского рынка, а также из Европы и США.

Пока что представители компании согласовывают финальный список моделей, после чего они приступят к сертификации моделей. Кроме того, японский автопроизводитель планирует не только расширить дилерскую сеть, но и открыть собственный склад запчастей.