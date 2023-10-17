Российские дилеры запустили продажи седанов Geely Emgrand по цене 1,8 млн рублей
Сразу несколько официальных дилеров Geely запустили продажи седанов Geely Emgrand. При этом официальный старт продаж пока объявлен не был. Официально модель должна выйти на рынок РФ до конца этого года.
Так, несколько автомобилей есть в наличии у дилеров в Воронеже, Альметьевске, Новосибирске, Новомосковске и Санкт-Петербурге. Седан представлен в четырех комплектациях Standart, Comfort, Flagship и Flagship KZ. Последняя модификация предназначается для Казахстана и отличается от обычно светодиодными фарами с датчиком света, дополнительными электрообогревами в зоне стеклоочистителе и форсунок омывателей лобового стекла.
Клиенты могут выбрать один из двух двигателей - оба рабочим объемом 1,5 литра. Младший двигатель развивает мощность 103 лошадиные силы, а старший — 122 лошадиные силы. Первый мотор сочетается с механической коробкой передач, а второй работает в паре с шестиступенчатым классическим автоматом. Привод во всех комплектациях — только передний. Минимальная стоимость Geely Emgrand составляет 1 800 000 рублей. Топовая версия предлагается по цене 2,4 млн рублей.