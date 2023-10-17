Сразу несколько официальных дилеров Geely запустили продажи седанов Geely Emgrand. При этом официальный старт продаж пока объявлен не был. Официально модель должна выйти на рынок РФ до конца этого года.

Так, несколько автомобилей есть в наличии у дилеров в Воронеже, Альметьевске, Новосибирске, Новомосковске и Санкт-Петербурге. Седан представлен в четырех комплектациях Standart, Comfort, Flagship и Flagship KZ. Последняя модификация предназначается для Казахстана и отличается от обычно светодиодными фарами с датчиком света, дополнительными электрообогревами в зоне стеклоочистителе и форсунок омывателей лобового стекла.