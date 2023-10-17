Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, предупредили представители информационного центра в своем Telegram-канале.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточнили в центре.

Отмечается, что с 00:00 до до 19:56 проезд к досмотровым пунктам был свободным.

Напомним, что Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. После снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.