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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, предупредили представители информационного центра в своем Telegram-канале.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено
© РИА Новости

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточнили в центре.

Отмечается, что с 00:00 до до 19:56 проезд к досмотровым пунктам был свободным.

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Напомним, что Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. После снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

В 2023 году свыше двух миллионов транспортных средств проехало по Крымскому мосту, из них легковых автомобилей — 1,9 млн.

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