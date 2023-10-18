В Россию привезли купеобразный Haval H6S

Один из дилеров привез в Россию купеобразный кроссовер Haval H6S. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль с пробегом в 8 тысяч км просят 2 999 000 рублей.

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Отметим, что это модель 2021 года выпуска. Под капотом у нее двухлитровая турбочетверка (218 л.с., 340 Нм), которая агрегатируется с семиступенчатым "роботом", привод - передний.

Среди опций продавец выделяет раздельный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, панорамное остекление, камеру 360 градусов, парктроники передние и задние, бесключевой доступ, беспроводное зарядное устройство QI, круиз-контроль, проекцию на лобовое стекло.

Haval H6S создан на модульной платформе Great Wall L.E.M.O.N. По сравнению с базовой "шестеркой" высота уменьшена на 50 мм (до 1680 мм), колесная база увеличена с 2738 до 2800 мм. Шасси - стойки McPherson и многорычажка.

Автомобиль имеет более агрессивное оформление передней части, а матричные фары входят в базовую комплектацию. Задние фонари лишены красной перемычки, которая есть у обычного кроссовера.

Внутри - отделка "под углепластик", яркий декор и спортивные сиденья.