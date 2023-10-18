Иран и Россия ведут переговоры о поставках автомобилей и запчастей

Вопрос поставок автомобилей и запчастей из Ирана в Россию стоит на повестке дня правительства Ирана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посла Исламской Республики Казема Джалали.

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«Наши компании проводят серьезные переговоры о поставках запчастей и экспорте автомобилей с российскими компаниями. Процесс сотрудничества в этой сфере расширяется с каждым днем. В результате уже начался экспорт автомобилей и запчастей из Ирана в Россию. Я надеюсь, что при поддержке российского правительства наше присутствие сильно расширится», — сказал Казем Джалали.

Помимо этого, Иран и Россия ведут переговоры о совместном производстве автомобилей.

В феврале 2023 года официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф рассказывал, что автомобили марок Saipa и Iran Khodro проходят сертификацию для России. По его словам, Saipa заключила контракт с белорусской фирмой на экспорт 45 тыс. автомобилей Shahin и Quick, которые также будут поставляться и в Россию.