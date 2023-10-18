Между Россией и Китаем наладят движение беспилотных грузовиков

В Амурской области планируется пустить беспилотные грузовики по мосту Благовещенск — Хэйхэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Амурской области.

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Отмечается, что предложение обсуждалось в Пекине в ходе международного форума «Один пояс — один путь». Использование грузовиков, которыми управляет искусственный интеллект, в международных перевозках позволит значительно упростить административные процедуры. Стороны намерены развивать это направление, так как организация такого формата требует специальной инфраструктуры.

До этого президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль заявил, что несмотря на постепенное внедрение в сферу перевозок беспилотных грузовиков, профессия водителя-экспедитора будет востребованной еще минимум 15 лет.