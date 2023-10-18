В США отзывают около 55 тыс. электромобилей Tesla Model X

Американское управление безопасностью на дорогах (NHTSA) объявило об отзыве 54 676 электрокаров Tesla Model X, выпущенных в период с 2021 по 2023 годы. Основная проблема заключается в контроллере транспортного средства, который, по-видимому, не может корректно определить уровень тормозной жидкости, не показывая соответствующего уведомления на экране.

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На данный момент не зарегистрировано происшествий или травм, связанных с этим дефектом. Однако вождение с пониженным уровнем тормозной жидкости может снизить качество торможения и увеличить вероятность аварии, сообщает ресурс Тарантас Ньюс.