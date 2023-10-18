Водителям рассказали о новой схеме мошенничества

Водителям начали приходить СМС-сообщения от злоумышленников о якобы задолженности за проезд. О новой схеме мошенничества с использованием подобных уведомлений рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Если происходит утечка [из баз данных об автомобилистах], людям начинают приходить ссылки - искусственно сгенерированные сообщения, в частности, о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе", - заявил юрист в интервью радио Sputnik.

Примечательно, что СМС может прийти не только тем водителями, которые воспользовались однажды безбарьерной системой оплаты проезда, но и тем, кто на такой трассе не был.

Чтобы проверить, действительно ли у вас есть задолженность, а присланное уведомление - настоящее, для начала следует проверить данные о долге на сайте "Автодора". Ни по каким ссылкам в сообщении переходить не следует, подчеркнул Соловьев.