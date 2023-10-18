АвтоВАЗ готовит новую акцию для клиентов по всей России

Скоро Волжский автозавод может запустить программу выдачи автомобилей для клиентов по всей стране из дилерских центров, расположенных в Тольятти. Покупателю придется приехать в Самарскую область. Он сэкономит на доставке, а завод решит проблему нехватки полуприцепов.

Сколько сможет сэкономить покупатель Lada, неизвестно. Сама схема понятна только в общих чертах: клиент оформит заказ на машину у своего дилера, но предпродажная подготовка и выдача лягут на тольяттинского дилера.