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Названы три способа обмана водителей в шиномонтажках

Автовладельцам рассказали, с какими способами обмана они могут столкнуться в шиномонтажной мастерской. О них рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр изданию «Газета.ru».

Эксперт предупредил водителей о способах обмана в шиномонтажках
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Существует три распространенных вида мошенничества в шиномонтажках:
  • Мастера могут чинить колесо, которое не подлежит восстановлению. В основном это касается устранения боковых порезов и других подобных дефектов, которым ремонт не поможет. После такого «обслуживания» шина снова начинает рваться и требует замены.
  • Недобросовестные шиномонтажники могут попытаться убедить водителя заменить пригодные к использованию шины на новые.
  • Работники мастерской могут завышать стоимость услуг на выезде. На месте ценник за выездной шиномонтаж может оказаться выше ранее озвученного. Мастера ссылаются на то, что автовладелец что-то не расслышал по телефону, поэтому могут попросить доплату за километраж и дополнительные услуги.