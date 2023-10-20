Эксперт предупредил водителей о способах обмана в шиномонтажках

Автовладельцам рассказали, с какими способами обмана они могут столкнуться в шиномонтажной мастерской. О них рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр изданию «Газета.ru».
Существует три распространенных вида мошенничества в шиномонтажках:
- Мастера могут чинить колесо, которое не подлежит восстановлению. В основном это касается устранения боковых порезов и других подобных дефектов, которым ремонт не поможет. После такого «обслуживания» шина снова начинает рваться и требует замены.
- Недобросовестные шиномонтажники могут попытаться убедить водителя заменить пригодные к использованию шины на новые.
- Работники мастерской могут завышать стоимость услуг на выезде. На месте ценник за выездной шиномонтаж может оказаться выше ранее озвученного. Мастера ссылаются на то, что автовладелец что-то не расслышал по телефону, поэтому могут попросить доплату за километраж и дополнительные услуги.