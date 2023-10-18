Patak Motors готовится начать производство автомобиля Rodster

Нишевый автопроизводитель из Словакии Patak Motors готовится начать производство Rodster, автомобиля, вдохновленного автомобильной промышленностью 1920-х годов. Это двухместный винтажный родстер, который выпускается в двух вариантах — с ДВС и электрическом — по цене от 16 900 евро.

Транспортное средство юридически признано в Европе как квадрицикл, что подразумевает относительно простую конструкцию и объясняет умеренную цену. В своей газовой версии Patak Rodster обходится одним цилиндром мощностью 21 лошадиная сила. Ему требуется 9 секунд, чтобы разогнаться до 0–50 км/ч, и он, метафорически, задыхается на скорости 125 км/ч.

Версия с аккумуляторной батареей стоит дороже на 6000 евро. Он использует один электродвигатель на задней оси с той же номинальной мощностью, что и двигатель, упомянутый выше. Стандартная батарея хранит до 10 кВтч энергии и обеспечивает запас хода всего 100 км (62 мили) на одной зарядке, но вы можете доплатить за аккумуляторную батарею большего размера и получить запас хода на 250 км. Версия EV также быстрее разгоняется: время разгона от 0 до 50 км/ч составляет 7 секунд.