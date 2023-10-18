Nissan вернется на рынок Казахстана

Концерн Nissan намерен вернуться на рынок Казахстана. Как сообщает Kolesa.kz, поставки автомобилей стартуют во втором квартале 2024 года.

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Отмечается, что компания нашла, как обойти угрозу санкций. Напомним, что она ушла с рынка республики наряду с уходом из РФ.

Подчеркивается, что автомобильная группа Orbis Auto станет дистрибьютором Nissan в Казахстане. Соглашение между представителями группы и подразделением Nissan Middle East FZE было подписано в Алматы. Так, Nissan отнесла Казахстан к региону Ближнего Востока.

До этого поставками автомобилей в республику и управлением локальной деятельностью Nissan занимался московский дистрибьютор.

На данный момент известно, что концерн готовится к расширению линейки бренда за счет технологичных новинок. Отмечается, что компания возобновит поставки автомобилей премиального бренда Infiniti, а также сформирует локальные склады запчастей.

Автомобили будут ввезены в Казахстан с заводов концерна, расположенных в Японии, Европе и США.

Об уходе Nissan с российского рынка стало известно осенью прошлого года.