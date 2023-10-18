Nissan вернется на рынок Казахстана
Концерн Nissan намерен вернуться на рынок Казахстана. Как сообщает Kolesa.kz, поставки автомобилей стартуют во втором квартале 2024 года.
Отмечается, что компания нашла, как обойти угрозу санкций. Напомним, что она ушла с рынка республики наряду с уходом из РФ.
Подчеркивается, что автомобильная группа Orbis Auto станет дистрибьютором Nissan в Казахстане. Соглашение между представителями группы и подразделением Nissan Middle East FZE было подписано в Алматы. Так, Nissan отнесла Казахстан к региону Ближнего Востока.
До этого поставками автомобилей в республику и управлением локальной деятельностью Nissan занимался московский дистрибьютор.
На данный момент известно, что концерн готовится к расширению линейки бренда за счет технологичных новинок. Отмечается, что компания возобновит поставки автомобилей премиального бренда Infiniti, а также сформирует локальные склады запчастей.
Автомобили будут ввезены в Казахстан с заводов концерна, расположенных в Японии, Европе и США.
Об уходе Nissan с российского рынка стало известно осенью прошлого года.
Ранее сообщалось, что концерн Nissan отказался нести гарантийную ответственность перед российскими владельцами японских авто, передав полномочия по гарантийному ремонту российскому АвтоВАЗу.