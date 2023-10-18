Представлен готовящийся к выпуску в Брянске автомобиль BAW T77

Уже совсем скоро на заводе «БН-Моторс» в Брянске будет запущено производство легких коммерческих грузовиков китайской марки BAW. Первой моделью, которую будут выпускать в Брянске, станет грузовичок BAW T7. Новый автомобиль должен составить конкуренцию отечественным «Газелям». Соглашение о выпуске грузовичков BAW было подписано в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме.