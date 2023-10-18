Toyota провела закрытый показ электрического Hilux

Toyota показала электрический Hilux. Но не всем
Toyota провела закрытую премьеру электрического Hilux. Ходовой прототип грузовичка с «батарейной» силовой установкой впервые показали в Таиланде в декабре прошлого года на 60-летии тайского подразделения, а теперь привезли в Австралию, где пикапы пользуются особой популярностью. Как пишет CarBuzz, местные клиенты остались довольны. Сейчас электрический Hilux BEV Revo отправился обратно в Азию, где будет проходить дальнейшие испытания.
Австралийцам, особо требовательным к пикапам, «батарейный» Hilux понравился: в Toyota Australia отметили, что он выглядит, ощущается и ездит как серийная модель, несмотря на статус прототипа. При этом в отличие от топливного в варианта электрокар ориентирован на езду по городу и не приспособлен к бездорожью.
Теперь его ждет продолжение дорожных тестов в Таиланде. Если они пройдут успешно, компания может выпустить небольшую партию демонстрационных моделей для корпоративного такси.
Информацию о силовой установке Hilux Toyota все еще не приводит. Выпуск электрического пикапа — один из шагов к достижению углеродной нейтральности, к которой стремится японский производитель. Однако делать ставку только на электрокары он не намерен и продолжит изучать альтернативы.
Так, в Великобритании силами инженеров Toyota пикап Hilux перевели на водород. Ему пересадили силовую установку от Mirai, но запас хода прототипа получился намного меньше, чем у седана: водородный Hilux без дозаправки проезжает только 587 километров, а Mirai — 750-850.