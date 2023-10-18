Toyota провела закрытый показ электрического Hilux

Toyota провела закрытую премьеру электрического Hilux. Ходовой прототип грузовичка с «батарейной» силовой установкой впервые показали в Таиланде в декабре прошлого года на 60-летии тайского подразделения, а теперь привезли в Австралию, где пикапы пользуются особой популярностью. Как пишет CarBuzz, местные клиенты остались довольны. Сейчас электрический Hilux BEV Revo отправился обратно в Азию, где будет проходить дальнейшие испытания.

© Toyota

Австралийцам, особо требовательным к пикапам, «батарейный» Hilux понравился: в Toyota Australia отметили, что он выглядит, ощущается и ездит как серийная модель, несмотря на статус прототипа. При этом в отличие от топливного в варианта электрокар ориентирован на езду по городу и не приспособлен к бездорожью.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Теперь его ждет продолжение дорожных тестов в Таиланде. Если они пройдут успешно, компания может выпустить небольшую партию демонстрационных моделей для корпоративного такси.

Информацию о силовой установке Hilux Toyota все еще не приводит. Выпуск электрического пикапа — один из шагов к достижению углеродной нейтральности, к которой стремится японский производитель. Однако делать ставку только на электрокары он не намерен и продолжит изучать альтернативы.