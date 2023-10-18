Stellantis откажется от участия в автосалонах из-за масштабных забастовок

Очередная забастовка профсоюза работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) против автомобильных компаний в Детройте оказала влияние на участие автопроизводителей в мероприятиях. Одним из них стала компания Stellantis, которая решила отказаться от участия в выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, объяснив это забастовками, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Stellantis также подчеркивает, что предпринимает ряд шагов для снижения экономического ущерба, правда, не уточнив их детали. Хотя на сайте CES Stellantis все еще указана как участник, представители выставки не комментируют ситуацию.

С другой стороны, предполагается, что Stellantis продолжит участвовать в выставке SEMA, где ожидается представит некоторые новые модели, в том числе от их бренда запчастей Mopar.