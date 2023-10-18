В Москве тестируют камеры наблюдения за самокатчиками

Московский департамент транспорта начал тестировать камеры, которые в режиме реального времени могут выявлять нарушения при движении на самокатах. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

«Если вы едете не по своей полосе, не спешиваетесь при переходе дороги или едете на одном самокате вдвоем - все это фиксирует камера. О нарушениях мы сообщаем операторам. Скоро таких камер в городе станет больше», - пояснили в пресс-службе.

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Также, по данным Дептранса, в Москве введено более 250 новых «медленных зон» у станций МЦД, МЦК, метро и около автобусных остановок. А за неправильную парковку можно получить штраф в приложении. При этом, если самокат мешает пешеходам, его может эвакуировать служба московского паркинга.

Для наблюдения за парковками создана единая служба консультантов.

«Сегодня в городе работает 1 000 сотрудников сервисов», - пояснили в пресс-службе.

Пока все ограничительные и контролирующие меры применяются только к пользователям прокатных сервисов. Их можно идентифицировать и оператор имеет возможность сопоставить время нарушения с аккаунтом конкретного клиента, который арендовал самокат, отмечает Auto.ru.

Ранее депутат Госдумы Владимир Сипягин заявил о том, что в ЛДПР готовят законопроект об обязательных номерных знаках для городских самокатов и моноколес. Законопроект также предусматривает запрет на движение в дождливую и скользкую погоду быстрее 5 километров в час. Кроме того, ЛДПР настаивает на презумпции виновности водителя самоката, велосипеда и другого транспортного средства (способного двигаться быстрее 10 километров в час) при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или зебре.