Раскрыта первая фотография нового универсала BMW 5 серии

Компания BMW опубликовала первую фотографию нового универсала 5 серии. Кроме того, производитель раскрыл график старта продаж в разных странах. Так, в первую очередь новинка появится у дилеров Германии и США. Ожидается, что они получат первые партии уже в ближайшие дни: универсал станет доступен на домашнем рынке, а примерно через неделю появится на американском.

© Motor.ru

С точки зрения дизайна особых сюрпризов, как и ожидалось, нет — универсал визуально будет выполнен в той же стилистике, что и представленный еще весной седан пятой серии. Набор силовых установок также будет идентичным седану.

Кроме того, универсал получит и электрическую версию i5 Touring — это произойдет впервые в истории модели. При этом ожидается, что версия на батарейках будет доступна только на некоторых рынках. В частности, его можно будет купить в Европе, Японии и на Тайване.