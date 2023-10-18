Назван способ вернуть ошибочно уплаченную госпошлину ГИБДД

У россиян, ошибочно уплативших госпошлину ГИБДД, есть возможность вернуть сбор. Об этом заявила изданию Naavtotrasse.ru управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

По словам эксперта, получить возврат можно за любые услуги, предоставляемые ГИБДД, однако с момента оплаты должно пройти не более трех лет. Как уточнила собеседница, подавать заявление на возврат денег необходимо именно туда, где должны были предоставить услугу.

Франк пояснила, что на сайте «Госуслуги» предусмотрена возможность подачи электронного заявления для записи на прием ГИБДД. Рассмотрение заявления занимает около 30 дней, уточнила эксперт. Затем гражданин должен явиться в определенное отделение Госавтоинспекции.

В случае с оплатой другим способом человеку нужно собрать следующие документы: паспорт, чек, а также заявление на возврат, в котором должны быть указаны реквизиты вашего банковского счета. Затем документация подается в учреждение, на счет которого были отправлены деньги. Средства возвращаются в течение четырех недель.