СМИ: у АвтоВАЗа накопилось 12 тысяч некомплектных Lada Vesta
Паблик Avtograd news в соцсети «ВКонаткте» утверждает, что у АвтоВАЗа накопилось 12 тысяч некомплектных автомобилей Vesta. По данным Avtograd news, все эти авто — седаны белого цвета.
В сообщении подчеркивается, что «отработка авто производится без выходных», практически круглосуточно. По информации Avtograd news, время от времени на участки доработки пригоняют машины, собранные еще в мае 2023 года.
«Так что запас накоплен очень даже солидный, с отправкой потребителям проблем не должно возникнуть», — отмечает паблик.
Портал iXBT.com отмечает, что в АвтоВАЗе все еще сталкиваются с нехваткой комплектующих, поэтому «конвейер сейчас во многом работает на склад».
В июле глава компании Максим Соколов рассказал, что некомплектные Lada — без простейших деталей — могут временно находиться на складе предприятия или дилера, затем их доукомплектовывают и передают покупателям. Топ-менеджер отмечал, что некоторые фирмы не выдерживают скорости поставок деталей на конвейеры предприятия — завод выпускает 40 автомобилей Lada Vesta каждый час в течение смены.