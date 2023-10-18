СМИ: у АвтоВАЗа накопилось 12 тысяч некомплектных Lada Vesta

Паблик Avtograd news в соцсети «ВКонаткте» утверждает, что у АвтоВАЗа накопилось 12 тысяч некомплектных автомобилей Vesta. По данным Avtograd news, все эти авто — седаны белого цвета.

В сообщении подчеркивается, что «отработка авто производится без выходных», практически круглосуточно. По информации Avtograd news, время от времени на участки доработки пригоняют машины, собранные еще в мае 2023 года.

«Так что запас накоплен очень даже солидный, с отправкой потребителям проблем не должно возникнуть», — отмечает паблик.

Портал iXBT.com отмечает, что в АвтоВАЗе все еще сталкиваются с нехваткой комплектующих, поэтому «конвейер сейчас во многом работает на склад».