Italdesign показал эффектный электрический концепт в ретростиле

Кузовное ателье Italdesign представило виртуальный электрический концепт-кар в ретростиле под названием Asso di Picche In Movimento, что в переводе означает «Туз пик в движении».

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Таким образом, дизайнеры Italdesign вдохнули новую жизнь в один из своих знаковых концепт-каров 1970-х годов Asso di Picche 1973 года.

Концепт 1973 года был создан по заказу кузовостроительного ателье Karmann. В основе оригинального Asso di Picche лежало шасси от Audi 80.

Он оказал заметное влияние на первое поколение Volkswagen Scirocco. Кроме того, элементы дизайна Asso di Picche можно увидеть на серийных Lotus Esprit и Lancia Delta.

Новое творение итальянских дизайнеров сочетает острые линии оригинального автомобиля с мягкими изгибами. Хотя Italdesign не углублялся в конкретные подробности, но учитывая его статус дочерней компании Lamborghini с 2010 года, мы можем предположить, что серийный электромобиль был бы создан на платформе Premium Platform Electric.