Mercedes-AMG SL 63 в «лосином тесте» оказался хуже Ford Focus

Новый кабриолет Mercedes-AMG SL 63 проверили «лосиным тестом». По итогам тестирования оказалось, что по маневренности новинка уступила даже бюджетному Ford Focus, который прошел испытание на один километр в час быстрее. Причем эксперты отметили, что при более спортивной настройке подвески, кабриолет хуже справлялся с препятствиями и сложнее вписывался в повороты.

Испытатели взяли для теста кабриолет с V-образной «восьмеркой» объемом четыре литра и мощностью 585 лошадиных сил. Привод -- полный с подруливающими задними колесами.

Трассу попробовали пройти на двух разных режимах: классическом Comfort и при более «жестких» настройках -- Sport+. К удивлению экспертов, кабриолет себя показал лучше в первом режиме: спортивные настройки мешали вписываться в повороты и автомобиль начинал сбивать конусы. По итогу справиться с трассой он смог только на скорости 75 километров в час при эталонном показателе 77 километров в час.