"Автотор" подтвердил планы по выпуску электрокара "Амбер" в 2024 году

В рамках выступления на форуме МАНФ представители компании "Автотор" в частности рассказали о проекте по выпуску электромобиля малого класса "Амбер".

© Егор Васильев

Тема форума "Обеспечение конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности на период до 2035 года", поэтому и электрокар "Автотора" должен быть максимально локализованным проектом. Список отечественных компонентов включает в себя: электродвигатель, редуктор, шасси, рулевое управление, тяговую батарею, силовую электронику, кузов и кузовные системы.

Под серийное производство электрокара строится завод с производственной мощностью до 50 тысяч машин в год. Планируется, что старт выпуска "Амбера" состоится уже в следующем году.