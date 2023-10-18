"Автотор" подтвердил планы по выпуску электрокара "Амбер" в 2024 году
В рамках выступления на форуме МАНФ представители компании "Автотор" в частности рассказали о проекте по выпуску электромобиля малого класса "Амбер".
Тема форума "Обеспечение конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности на период до 2035 года", поэтому и электрокар "Автотора" должен быть максимально локализованным проектом. Список отечественных компонентов включает в себя: электродвигатель, редуктор, шасси, рулевое управление, тяговую батарею, силовую электронику, кузов и кузовные системы.
Под серийное производство электрокара строится завод с производственной мощностью до 50 тысяч машин в год. Планируется, что старт выпуска "Амбера" состоится уже в следующем году.
"Автотор" постарается быть максимально автономным. Для этого в рамках расширения производства и развития выпускаемой линейки моделей компанией создаются заводы алюминиевого и чёрного литья с линией мехобработки, завод пластиковых деталей для автомобилей и средств реабилитации, завод тяговых батарей (совместный проект с "Росатомом"),завод по выпуску печатных плат для нужд автопрома, завод по выпуску электромоторов и редукторов.