Что нужно знать про Evolute i-Jet - российский электрокар на 646 л.с.

Автомобильный завод в Липецкой области и одноименная компания «Моторинвест», которая собирает в России электрокары Evolute, открыла прием заказов на новую модель i-Jet. Это среднеразмерный электрический кроссовер, который обладает табуном из 646 лошадиных сил.

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Кузов и шасси

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Кузов нового i-Jet является гордостью компании, так как обладает невероятно низким сопротивлением равным 0,278 Cd. На официальном сайте указано, что это крайне важный показатель, снижение которого даже на 0,01 способствует увеличению запаса хода в среднем на 10-16 километров. Если отвлечься от цифр и просто посмотреть на машину, то кузов действительно кажется максимально округлым. А боковая линий кузова, по заявлениям компании, повторяет изгибы морских дельфинов.

Evolute

Шасси нового i-Jet алюминиевое, а значит легкое и, хочется верить, прочное. Компания уверяет, что кузов обладает высокой жесткостью, что позволяет подавлять крены и положительно влияет на курсовую устойчивость. Также кузов и шасси хорошо поглощают вибрации, что повышает уровень комфорта.

Evolute

Распределение веса по осям соответствует идеальной формуле 50:50, что, в совокупности с низким центром тяжести из-за аккумуляторов, обеспечивает хорошую управляемость. Также на официальном сайте делает упор на интеллектуальных помощников, которые тоже помогают в управлении. Передняя подвеска – независимая на двойных поперечных рычагах, а задняя – классическая многорычжка.

Салон

Салон отвечает всем современным требованиям: панорамная крыша, мониторы, сенсорные кнопки, кресла с подогревом, массажем и вентиляцией, RGB-подсветка с предустановленными 64 профилями, мультируль и многое другое. Все современные машины, особенно в среднем ценовом сегменте, сегодня оснащены по последнему слову техники.

Evolute

Электромотор

В i-Jet нет привычного ДВС и АКПП, поэтому и рассказывать особо не о чем. Электромотор выдает 646 лошадиных сил в пике и 940 Нм крутящего момента – дикие цифры. Привод полный, поэтому можно использовать круглогодично. Запас хода по тесту WLTP составляет 483 км, а значит в реальной жизни можно рассчитывать примерно на 350 км, что тоже не очень плохо, но меньше, чем у любой бензинки.

Evolute

Заряжается до 100% аккумулятор за 42 минуты, но это при условии супербыстрой зарядки. А как оно будет по факту на обычных станциях, вы можете догадаться сами. В целом зарядка i-Jet от домашней сети будет занимать до нескольких дней. Tesla, например, в таких же условиях быстрее, чем за 30 часов, не зарядится. Также будут доступны два варианта батарей: на 80 и 90 киловатт.

Evolute

Младшая версия будет разгоняться до сотни за 4 секунды, а старшая – за 3,7 секунды. Динамические показатели, конечно, впечатляют, но остается вопрос в том, как долго машина сможет ехать в таком производительном режиме, и будет ли он доступен при низком заряде аккумулятора, допустим, в районе 25%. Или же мощность будет адаптивно снижаться по мере разряда, как это бывает у других электрокаров.

Комплектации и цены

Комплектации и официальные цены на текущий момент не объявлены, но есть слухи, что стоимость составит около 7 млн рублей. Уже сейчас в Авилоне есть предзаказы, которые стартуют с 7,2 млн рублей.

Заключение