Наказание за пьяное вождение машин и катеров уравняют

МВД одобрило предложение по уравнению санкций за пьяную езду на машине и катере. Об этом сообщает «Парламентская газета».

С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Госдумы Михаил Романов. Он счел необходимым усилить ответственность за ряд нарушений при эксплуатации маломерных судов, а в ряде случаев — уравнять ее с автомобильными ПДД.

Депутат отметил, что действующие в стране штрафы не пугают нарушителей. Это, в свою очередь, приводит к увеличению аварийности на воде, указал Романов.

Письмо от его имени было направлено в ряд ведомств, среди которых МВД, МЧС и Генпрокуратура. Там его, в целом, поддержали.

Однако ведомства отметили, что предложение нуждается в доработке.