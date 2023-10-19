Эксперты назвали главные недостатки китайских автомобилей

Согласно исследованию издания SPEEDME.RU, пользователи выявили некоторые потенциальные проблемы, которым подвергаются автомобили китайских марок. Один из важных аспектов, который вызвал опасения, связан с низкими оценками в тестах на столкновения и безопасность, что вызывает сомнения относительно уровня защиты пассажиров. Однако стоит отметить, что в последние годы некоторые китайские модели успешно прошли европейские тесты на безопасность, что говорит о стремлении этих марок предложить более надежные автомобили, готовясь к выходу на европейский рынок.

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В прошлом качество сборки китайских автомобилей вызывало сомнения, и часто возникали претензии к отделке и сборке. Проблемы касались качества используемых материалов, а также контроля на производстве, антикоррозийной обработки кузовов, и качества лакокрасочного покрытия.

Всего пару лет назад некоторые китайские производители сталкивались с обвинениями в клонировании автомобилей известных брендов, особенно в части дизайна автомобилей. Это приводило к судебным разбирательствам и юридическим проблемам, так как часто китайские автопроизводители не имели соответствующих лицензий и прав на интеллектуальную собственность для производства клонированных автомобилей.