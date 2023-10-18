$97.35+0.06102.75+0.23

Путин прилетел в Китай со своим «Аурусом»

Журналисты заметили, как президент РФ Владимир Путин сел в пекинском аэропорту Шоуду в удлиненный бронированный Aurus Senat, передает портал Авто Mail.ru.

Путин прилетел в Китай со своим «Аурусом»
© РИА Новости

Впереди замечен еще как минимум один аналогичный седан. Также на обнародованных кадрах зафиксированы мотоциклы. Они сопровождают кортеж президента.

В Китае Путин принимает участие в форуме «Один пояс — один путь», на полях которого президент России проводит переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

На форум приехали главы разных государств, в частности Монголии, Лаоса и Вьетнама Таиланда и Пакистана. Визит президента РФ предполагает встречи с их главами.

Минувшей весной глава КНР также передвигался в Москве на собственном транспорте. Напомним, что в его кортеже можно было увидеть два лимузина Hongqi N701.

Серийное производство седана Aurus Senat стартовало на заводе в Елабуге в мае 2021 года.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что в мае 2024 года в России планируют начать производство обновленной версии автомобиля класса люкс Aurus Senat.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости