Carsweek составил топ-7 самых бюджетных автомашин с «автоматом» в РФ

Эксперты Carsweek изучили актуальные предложения на рынке страны и выяснили, какие автомашины с автоматической коробкой передач считаются самыми бюджетными в России во второй половине октябре.

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Первое место досталось Iran Khodro Dena, который привозят по «серым» дилерским схемам. Его можно купить за 1 млн 590 тысяч руб. Он приводится в движение 1,7-литровым агрегатом с отдачей на 150 «лошадей» в паре с АКПП.

Следом идет Mitsubishi Attrage по цене от 1 млн 600 тысяч рублей. Его мотор выдает лишь 80 «лошадей» при рабочем объеме в 1,2 л. вместе с автоматической коробкой и переднеприводной системой.

В первую «тройку» также вошел Changan Alsvin по цене от 1 млн 690 тыс. рублей. Под капотом расположен полуторалитровый 98-сильный агрегат. У этой модели нет перебоев с поставками.

Далее в списке указывается иномарка Livan X3 Pro. Ее можно купить за 1 млн 735 тысяч рублей. Паркетник приводит в движение 1,5-литровый мотор с отдачей на 103 «лошади». В тандеме с ним трудится вариаторная трансмиссия.

В ТОП-5 включен Kia Pegas стоимость от 1 млн 980 тысяч рублей. Он оснащен «атмосферником» на 95 л.с. А тандеме с ним трудится «автомат».

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Шестое место досталось китайскому седану Geely Emgrand по цене от 2 млн рублей. В подкапотном пространстве находится полуторалитровый «атмосферник» и вариатор.

Последнее место этого рейтинга занял компактный хэтчбек Suzuki Swift по цене от 2 млн 40 тысяч рублей. В списке его возможностей указывается 1,2-литровый мотор с отдачей на 83 «лошади». В паре с ним идет роботизированная коробка передач.