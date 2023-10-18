Российские автомобили Chery подключат к интернету

Chery подключит к интернету всю российскую линейку моделей. Как рассказали в глобальной штаб-квартире Chery, сделано это будет с прицелом на российского пользователя: функцию разрабатывали в сотрудничестве с «Яндексом», сервисы которого будут установлены по умолчанию. Также Chery получат приложение VKontakte, различные мессенджеры и игры. Первым новшество получит обновленный премиум-кроссовер Exeed VX, который на российском рынке ожидают в декабре 2023 года.

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Отмечается, что сервис перед внедрением в российские Chery прошел «глубокую адаптацию и кастомизацию». Рестайлинговый Exeed VX, на котором он дебютирует, выбран не случайно: он оснащен блоком из трех дисплеев, состоящим из 12,3-дюймовой «приборки», пассажирского тачскрина того же размера и большого центрального экрана с диагональю 15,6 дюйма.

Автомобили получат блоки с сим-картами, а вместе с ними — ряд предустановленных приложений, среди которых могут быть даже игры. Включать и выключать систему можно будет в том числе голосом, а жестом — перемещать картинку с центрального дисплея на правый.

Chery заявляет, что станет первой маркой в России, которая подключит все автомобили к интернету. Вслед за Exeed и Chery функцию получит продукция других «дочек» — Omoda и Jaecoo. Будет ли она доступна для уже проданных на сегодняшний день машин, пока неясно.