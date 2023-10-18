На вторичном рынке России возник ажиотаж из-за массовой скупки электрокаров

Продажи б/у электромобилей на российском авторынке по итогам третьего квартала 2023 года резко подскочили – на 115,7% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Такими данными с «Лентой.ру» поделились эксперты ресурса «Авито Авто».

Аналитики посчитали, что в период с июля по сентябрь текущего года в России электрокары покупались на 28,3% чаще, чем с апреля по июнь. Средняя цена электрокара в третьем квартале 2023 года составила 4,4 млн рублей.

Предпочтение с июля по сентябрь текущего года россияне отдавали Nissan Leaf — на этот электромобиль пришлось 18,4% от всех продаж подержанных автомобилей. Средняя цена японской машины составила 750 тысяч рублей. Zeekr 1 оказался на втором месте по популярности, средний чек на него составил 7 млн рублей, доля от всех продаж рынка составила 13,7%.

Третью строчку в топ-5 самых востребованных у россиян электрокаров занимает Tesla Model 3, на этот автомобиль пришлось 4,9% от всех продаж в третьем квартале. Средняя стоимость электромобиля с пробегом — 3,75 млн рублей.

На четвертом месте расположились электрокары Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y — их доля на рынке с июля по сентябрь составила 3,3%. Если говорить о средней цене, то она составила 3,8 млн и 5,9 млн рублей соответственно. Пятерку лидеров замыкает китайский кроссовер Avatr 11, средняя цена которого 6,98 млн рублей, а доля продаж составила 2,8% от всего рынка.