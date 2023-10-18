BMW будет продавать автомобили потребителям в Европе напрямую

Концерн BMW в 2024 году планирует начать продавать автомобили европейским потребителям напрямую. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

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Новая концепция начнет действовать с 1 января, но только для бренда Mini в Италии, Польше и Швеции, - это будет "обкаткой" и доработкой системы. Заказать BMW напрямую можно будет с 2026 года.

Все новые BMW и Mini, а также "почти новые" автомобили концерна будут продаваться в Европе посредством агентской модели. Ритейлеры останутся точкой контакта для покупателей.

Предполагается, что клиент будет заказывать машину непосредственно у автопроизводителя, выбирая автомобиль из имеющихся запасов или оформляя заказ. При этом цены будут фиксированными для всех, не будет никаких скидок или наценок. За дилером при этом остается функция выдачи автомобиля заказчику, а также сервисное обслуживание.

Дилеры не ликвидируются, а остаются в качестве центров по выдаче автомобилей и постпродажного обслуживания. Тем не менее их количество будет сокращаться.