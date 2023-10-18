Верховный суд подтвердил штраф за шторки на окнах в машине

Установка съемных шторок на окне водителя в автомобиле грозит штрафом. Правоту сотрудников ГИБДД, наказавших за это жителя Волгоградской области, подтвердил Верховный суд России, пишет Autonews.

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По данным издания, до Верховного суда дошел водитель Kia Rio, который 23 июня 2022 года был остановлен сотрудниками ГИБДД и оштрафован за темные съемные шторки, установленные в машине со стороны водителя.

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На него был составлен протокол по ч.1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых… эксплуатация транспортного средства запрещена». Водитель прошел несколько инстанций и обратился в Верховный суд, доказывая, что ничего не нарушал.

Однако, согласно решению ВС, установка шторок на передних боковых стеклах автомобиля считается нарушением, так как перекрывает обзор.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что «шторки допустимы только на туристических автобусах, либо на задних стеклах легковых автомобилей, при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида». В иных случаях их установка может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

«Если сотрудник ГИБДД решит, что в машине установлены шторки или стеки, которые не обеспечивают должную обзорность, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, водителю могут выписать предупреждение или назначить административный штраф в размере 500 рублей», — пояснил ведущий специалист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

При этом водитель может «отделаться предупреждением», если на месте устранит нарушение.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин предложил ужесточить наказание за тонировку автомобильных стекол.