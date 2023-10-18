АвтоВАЗ предложил россиянам придумать имя для новой Lada

АвтоВАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой Lada. Это будет городской кроссовер В+ класса, отмечают в АвтоВАЗе. Вероятно, речь идет о ранее анонсированной модели на базе Lada Vesta, которую планируют поставить на конвейер в 2025 году. Имя для нее должно соответствовать нескольким критериям, перечисленным в паблике [«На заводе»](https://vk.com/anazavode?w=wall-186175525_2324) Вконтакте, а варианты будут принимать с 18 по 25 октября 2023 года. Трем победителям пообещали вручить призы.

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Название кроссовера должно быть «близким и понятным русскому человеку, отражать его традиции, культуру и язык», гласят условия конкурса. Также оно должно иметь написание на латинице и быть благозвучным, легко произноситься и запоминаться. Важны оригинальность, сочетание с названием марки. Еще одно условие — не более шести букв.

Новый кроссовер АвтоВАЗ собирается выпустить в конце 2025 года — такой срок в декабре прошлого года озвучивал глава компании Максим Соколов. Новинку построят на базе флагманской Vesta. Ожидается, что она привлечет часть аудитории ушедшего Renault Duster. Позже на базе Весты построят минивэн, призванный заменить Lada Largus.