JAC раскрыл российские комплектации нового кроссовера JS3

Компания JAC опубликовала комплектации кроссовера JS3 - под таким индексом представлен обновлённый S3. Однако пока неизвестно, откуда в РФ поставляется новинка, варианта два: Китай или казахстанский "СарыаркаАвтоПром".

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JAC JS3 будет представлен в двух комплектациях, которые отличаются не только уровнем оснащения, но силовым агрегатом. В базовой версии исполнения Comfort атмосферник 1,6 литра и мощностью работает в паре с 6-ступенчатой МКПП, в комплектации Luxury - с вариатором. В обоих случаях у кроссовера передний привод, спереди - независимая подвеска со стойками "МакФерсон", сзади - полузависимая подвеска с балкой.

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Вне зависимости от комплектации JAC JS3 оснащается галогеновыми фарами ближнего света, светодиодными дневными ходовыми огнями, наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и подогревом.

В базовой версии JS3 оснащён тканевой отделкой сидений, кондиционером, задними датчиками парковки, круиз-контролем, радиоприёмником с Bluetooth, четырьмя динамиками, передними подушками безопасности, функцией контроля давления в шинах, системами ABS, ESC, помощи при подъёме, кресла водителя и переднего пассажира регулируются в четырёх направлениях.

В комплектации Luxury модель имеет шумоизоляцию капота, оснащена функцией дистанционного закрытия окон, установлен климат-контроль, камера заднего вида, мультимедиа с шестью динамиками, салон отделан экокожей.

Габариты JAC JS3: 4345 х 1765 х 1640 мм, размер колёсной базы равен 2560 мм. Минимальный дорожный просвет - 155 мм.

JAC

Сколько будет стоить JAC JS3, пока неизвестно, но можно предположить, что 2,1-2,3 млн рублей. Одноклассник BelGee X50 (первая генерация Coolray, собираемая в Беларуси) с более производительным мотором и богатым оснащением оценивается в 2 255 990 рублей. Kaiyi X3, выпускаемый "Автотором", можно купить за 2 238 000 рублей.