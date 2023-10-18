Работникам КамАЗа сделают скидку на покупку «Москвича» почти 1 млн рублей

Сотрудникам КАМАЗа предложили рекордные скидки на приобретение кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е». Скидки составляют 15-22%. Так при покупке модели «Москвич 3» скидка может достигать 320-470 тысяч рублей, а при покупке электрокара «Москвич 3е» выгода может составит 570-835 тысяч рублей. Об этом сообщили «Вести КАМАЗа».

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и председатель профкома Ильдар Шамилов подписали приказ о корпоративных субсидиях. Предприятие окажет сотрудникам невозвратную финансовую помощь на приобретение автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 3е». Воспользоваться субсидией можно при условии, что сотрудник отработает на заводе КАМАЗ 10 лет.

«Полученные средства не будут вычитаться из зарплаты – только в случае досрочного увольнения субсидия, условно говоря, превратится в займ, да и то частично», — говорится в сообщение «Вестей КАМАЗа».

Скидку не смогут получит сотрудники, отработавшие на заводе менее полугода, имеющие дисциплинарные взыскания или если работник выступал ответчиком в суде по любому связанному с работой делу (в том числе административному). Все остальные работники могут получить скидку 10%. Если сотруднику меньше 31 года, то он может получить еще дополнительную скидку 2%. Если стаж работы на КАМАЗ уже превышает 10 лет, то будет еще дополнительная скидка 5%. Все скидки суммируются. Максимальная скидка составляет 22%.